Transfer-Revolution: FIFA führt neue Regeln für Leihgeschäfte ein

Die FIFA führt neue Regeln bezüglich Leihgeschäften von Fussballern ein.

Dies teilt der Weltverband am Donnerstag in einem Schreiben mit. Ab der Saison 2024/25 dürfen Klubs nur noch jeweils sechs Spieler ausleihen und sechs Spielern verleihen. Als Übergangszeit werden die kommenden beiden Spielzeiten genutzt: Schon in der nächsten Saison sind jeweils acht Leihen und Ausleihen zulässig. In der übernächsten Saison dann jeweils sieben.

Weitere Regeln werden ebenfalls eingeführt: Die Mindestlänge einer Leihe wird auf sechs Monate festgelegt, die Maximaldauer auf ein Jahr. Während einer Leihe darf ein Spieler nicht mehr zu einem dritten Klub weitertransferiert werden. Ein Klub darf von einem anderen Verein nur noch maximal drei Spieler ausleihen.

Eine Hintertür bleibt: Spieler unter 21 Jahren sind von den neuen Regelungen nicht betroffen. Dadurch soll die Entwicklung von Talenten nicht eingeschränkt werden. Gewisse Klubs müssen ihre Transferstrategie allerdings überdenken. So sind beispielsweise Chelsea und Juventus oder auch viele andere italienische Klubs in der Vergangenheit durch sehr viele Leihgeschäfte aufgefallen. Diese Strategie muss teilweise verworfen werfen.

FIFA to introduce new loan regulations Story: https://t.co/aDt8tAP6LM pic.twitter.com/9fBQ5UIkGa — FIFA Media (@fifamedia) January 20, 2022

psc 20 Januar, 2022 14:09