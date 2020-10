FIFA-Präsident Gianni Infantino positiv auf Corona getestet

Jetzt hat es auch den höchsten Fussballfunktionär getroffen: FIFA-Präsident Gianni Infantino wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Laut einem Statement der “FIFA” befindet sich der 50-jährige Walliser in Selbstisolation und zeige bisher nur milde Symptome. In der vergangenen Woche traf Infantino noch einige Schweizer Journalisten und äusserte sich in Interviews unter anderem zum Verfahren der Sonderstaatsanwaltschaft gegen ihn.

psc 27 Oktober, 2020 16:38