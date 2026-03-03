SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wegen verlorenen Finals

Filipe Luis bei Flamengo nach 8:0-Sieg entlassen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 März, 2026 09:50
Der brasilianische Meister Flamengo trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Filipe Luis – nachdem das letzte Spiel mit 8:0 gewonnen wurde.

Zum Verhängnis werden dem Ex-Profi die beiden verlorenen Finalspiele in der brasilianischen Supercopa und in der südamerikanischen Recopa. Zudem verlief der Saisonstart insgesamt nicht wie gewünscht. Dennoch ist die Massnahme drastisch: Noch im Dezember des vergangenen Jahres feierte Flamengo mit Filipe Luis an der Seitenlinie den Titelgewinn in der brasilianischen Meisterschaft. Luis hatte ebenfalls erst im Dezember bis 2027 verlängert. Nun muss er bereits gehen. Die Entscheidung wurde ihm nach der Pressekonferenz im Anschluss an den 8:0-Sieg gegen Madureira mitgeteilt.

Als potentieller Nachfolger wird Leonardo Jardim gehandelt, der in Europa unter anderem schon für Monaco, Olympiakos, Sporting und Braga coachte.

