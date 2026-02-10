SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kommt von Flamengo

Der FC Lugano schnappt sich einen Brasil-Verteidiger

Publiziert: 10 Februar, 2026 19:01
Der FC Lugano verstärkt sich mit einem Verteidiger aus Südamerika.

Von Flamengo stösst der 21-jährige João Carbone zu den Tessinern, wo er einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Carbone kann sowohl in der Innenverteidigung wie auch als Linksverteidiger aulaufen. Luganos Sportchef Sebastian Pelzer betont, dass man den Youngster schon länger im Visier habe und man sich sehr freue, ihn nun unter Vertrag genommen zu haben.

Carbone ist sofort als Verstärkung für die Profis vorgesehen. Er wurde bereits bei Flamengo ausgebildet und wurde zu Beginn dieses Jahres von der U20 zu den Profis hochgezogen. Nun folgt aber der Wechsel nach Europa.

