Flamengo an Dani Alves interessiert

Dani Alves ist nach seinem Abschied beim FC São Paulo auf Klub-Suche. Der 38-Jährige könnte offenbar aber in Brasilien bleiben.

Laut Angaben von “Goal” könnte Dani Alves einen Vertrag bei Flamengo Rio de Janeiro unterschreiben. Jedoch gibt es demnach noch keine Kontaktaufnahme, ist der Verteidiger seit ein paar Tagen ohne Verein. Seinen Kontrakt beim FC São Paulo hat der Routinier zuletzt wegen ausstehenden Gehaltszahlungen aufgelöst.

An ein Karriereende soll der 38-Jährige aber noch nicht denken, will er noch weiter spielen. Sein Vertrag in São Paulo wäre noch bis Ende 2022 gültig gewesen.

adk 18 September, 2021 13:03