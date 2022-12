Antoine Griezmann blüht bei Frankreich in einer völlig neuen Rolle auf

Antoine Griezmann hat während seiner gesamten Karriere als Stürmer oder hängende Spitze gespielt. Im französischen Nationalteam hat er an der WM in Katar von Trainer Didier Deschamps nun eine neue Rolle erhalten – und blüht regelrecht auf.

Der Atlético-Profi läuft bei der Équipe tricolore an der WM in Katar als echter Achter auf. Vor ihm spielen mit Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Olivier Giroud gleich drei Stürmer. Griezmann hat die neue Rolle mit Deschamps besprochen und diese sofort angenommen. Und der 31-Jährige kommt bestens zurecht und zeigt starke Leistungen. Schon vor zwei Jahren habe ihm Deschamps laut «ESPN» beim Frühstück erzählt, dass er ihn sich sogar als Sechser vorstellen könne. Er habe alles, was es braucht: Die Übersicht, das Laufvermögen, die Technik, die Energie und die Intelligenz.

Durch die Ausfälle von Paul Pogba, N’Golo Kante und Corentin Tolisso musste Deschamps im Mittelfeld umbauen. Griezmann spielt nun zwar nicht als Sechser, dafür als Achter mit vielen Freiheiten, wie der Neo-Mittelfeldspieler gegenüber französischen Reportern vor einigen Tagen sagte: «Ich bin in dieser Rolle ziemlich frei. Ich bin die Verbindung zwischen der Abwehr und den Stürmern. Drei Spieler vor mir zu haben, gibt mit mehr Möglichkeiten. Das macht es einfacher.»

Deschamps vertraut ihm

Deschamps sei ein Trainer, der viel mit seinen Spielern spreche und diese auch in die Diskussionen und Entscheidungen involviere. Dies behagt Griezmann sehr, der unter dem französischen Nationaltrainer absolut gesetzt ist. Inzwischen kam er in 71 Länderspielen in Folge zum Einsatz. Den bisherigen Rekord von Patrick Vieira (44 aufeinanderfolgende Länderspiele) hat der Atlético-Profi regelrecht pulverisiert.

Und Griezmann fühlt sich pudelwohl: «Ich bin physisch topfit, was mir auf dieser neuen Position hilft. Ich weiss, dass mich das Team in einer tieferen, zentraleren Rolle braucht. Ich denke, bisher zeigte ich gute Leistungen. Bisher bin ich happy.»

Der nächste Einsatz für Griezmann und Co. steht am Samstagabend im WM-Viertelfinal gegen England an.

psc 8 Dezember, 2022 12:07