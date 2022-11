Hiobsbotschaft für Frankreich: Benzema fällt für die WM aus

Schlimme Nachricht für die französische Nationalmannschaft: Der designierte Torjäger Karim Benzema fällt für die WM in Katar aus.

Wie der französische Verband am späten Samstagabend mitteilt, ist der 34-Jährige nicht bereit für die Équipe tricolore an der Endrunde aufzulaufen. Benzema hat eine Verletzung am linken Oberschenkel erlitten, die eine dreiwöchige Pause erfordere. «Ich habe in meinem Leben noch nie aufgegeben, aber ich muss an das Team denken, wie ich es immer getan habe», schreibt Benzema auf Instagram. «Die Vernunft sagt mir, dass ich meinen Platz für jemanden räumen muss, der unserer Mannschaft helfen kann, eine gute WM zu spielen.»

Verletzungsprobleme begleiteten Benzema bereits in den vergangenen Wochen bei Real Madrid. Nun ist klar, dass er auch die WM nicht bestreiten kann. Er ist nach Christopher Nkunku bereits der zweite Stürmer, der für Frankreich kurzfristig ausfällt.

Der amtierende Weltmeister eröffnet sein Turnier am Montag mit dem Spiel gegen Australien. Danach stehen auch noch Gruppenspiele gegen Dänemark und Tunesien an.

Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim @Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial. Toute l’équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cxXFBpgFx8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

