Zidane soll bereits Zusage für Trainerjob ab Sommer 2026 haben

Ganze vier Jahre ist es bereits her, seit Zinédine Zidane sein Traineramt bei Real Madrid niedergelegt hat. Mehrfach hat der 53-jährige Franzose bereits betont, dass er an die Seitenlinie zurückkehren möchte. Im kommenden Jahr könnte es soweit sein.

Der frühere Weltfussballer ist nämlich ein ganz heisser Kandidat für die Nachfolge von Didier Deschamps als Trainer der französischen Nationalmannschaft. Deschamsp seinerseits hat bereits angekündigt, dass er sich nach der WM zurückzieht und die Équipe tricolore nach insgesamt 14 Jahren als Cheftrainer verlassen wird. Der Weg für Zidane wäre somit frei. Und wie "RMC"-Journalist Gilbert Brisbois berichtet, wird er den Weg wohl auch gehen.

Es ist kein Geheimnis, dass der Job als französischer Nationalcoach Zidane besonders reizt. Dieser gibt sich bislang allerdings bedeckt. "Es ist ein Trainer im Amt, und das muss man respektieren. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Ich habe Fußball und Menschen immer respektiert, daher ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt", wird er von "RMC" zitiert.

psc 6 August, 2025 14:33