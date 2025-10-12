Zinedine Zidane will französischer Nationaltrainer werden

Zinedine Zidane hat bei einem Sportfestival in Italien seinen grossen Wunsch offenbart: Er möchte eines Tages Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft werden. Der Weltmeister von 1998 sagte: „Mein Wunsch ist es, eines Tages Trainer der Équipe Tricolore zu sein. Mal sehen.“

Seit über vier Jahren ist der 53-Jährige ohne feste Anstellung, nachdem er Real Madrid mit drei Champions-League-Titeln zum Erfolg geführt hatte. „Ich werde auf jeden Fall wieder als Cheftrainer arbeiten, das ist mein Plan“, stellte Zidane klar.​

In Frankreich gilt Zidane als einer der Favoriten für die Nachfolge von Didier Deschamps, der seinen Rücktritt nach der WM 2026 angekündigt hat. Zidane fühlt sich für die Aufgabe qualifiziert, da er viele Jahre als Spieler in der französischen Nationalmannschaft aktiv war und als Welt- und Europameister grosse Erfolge feiern konnte. Die französische Öffentlichkeit sieht in ihm den idealen Kandidaten, um der Mannschaft eine neue Identität und Erfolgsphilosophie zu verleihen.​

Die Ära Deschamps geht 2026 zu Ende, und die Hoffnungen ruhen auf Zidane, der mit seiner aussergewöhnlichen Trainerbilanz und seinem tiefen Verständnis für den Fußball weltweit Anerkennung findet. Noch ist offiziell nichts bestätigt, doch der Weg von Zidane zur Équipe Tricolore scheint vorgezeichnet – ein neues Kapitel in seiner vielversprechenden Trainerkarriere.

Sören Mundt 12 Oktober, 2025 14:46