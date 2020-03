Gesamte Mannschaft von Hannover 96 unter Quarantäne

Beim deutschen Zweitligisten Hannover 96 gibt es einen zweiten Spieler, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Inzwischen befindet sich die gesamte Profi-Mannschaft in Quarantäne.

Nachdem der Klub bereits mitgeteilt hatte, dass sich Timo Hübers das Virus eingefangen hat, bestätigt er am Donnerstagnachmittag dass auch Jannes Horn positiv getestet wurde. Das Training wurde bereits abgesagt. Das Gesundheitsamt Hannover beschloss, alle Profis des Zweitligisten 14 Tage unter häusliche Quarantäne zu stellen. Der Verein beantragte eine Absetzung der Partien gegen Dynamo Dresden am Sonntag und beim VfL Osnabrück am 21. März.

“Ein direkter persönlicher Kontakt mit den Spielern in Quarantäne ist natürlich nicht möglich – dennoch werden wir alle anderen Möglichkeiten nutzen, unsere Profis bestmöglich zu versorgen und zu unterstützen. Die Situation ist für alle Beteiligten nicht leicht, trotzdem ist für alle völlig unstrittig, dass die Gesundheit in dieser Stelle Vorrang hat”, erklärt Hannovers Sportdirektor Gerhard Zuber.

Alle Spieler der Profimannschaft von #H96 stehen ab heute für 14 Tage aus #Corona-Vorsichtsgründen unter häuslicher Quarantäne. Der Klub beantragt bei der #DFL die Absetzung der Zweitligaspiele gegen @DynamoDresden und beim @VfL_1899. #NiemalsAllein ⚫⚪💚https://t.co/OOi73uP5wq — Hannover 96 (@Hannover96) March 12, 2020

psc 12 März, 2020 15:51