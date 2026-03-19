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Noel Aseko kehrt zurück

Der FC Bayern verkündet den 1. Transfer für die nächste Saison

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 März, 2026 11:21
Der FC Bayern verkündet den 1. Transfer für die nächste Saison

Der FC Bayern bestätigt den ersten Neuzugang für die kommende Saison: Mittelfeldspieler Noel Aseko kehrt zum deutschen Rekordmeister zurück.

Der 20-jährige Berliner ist seit Februar 2025 an Zweitligist Hannover 96 ausgeliehen. Die Niedersachsen verfügen über eine Kaufoption, die sich auch aktivieren. Die Bayern wiederum besitzen aber eine Rückkaufoption, von der sie ebenfalls Gebrauch machen, wie der Bundesligist am Donnerstag bestätigt. Aseko wird sich in der Saisonvorbereitung bei den Profis beweisen können. Sein Vertrag läuft bis 2028.

Der Youngster wurde ursprünglich bei Hertha BSC ausgebildet und stiess 2023 zu der 2. Mannschaft der Bayern. In dieser Saison ist er in Hannover eine wichtige Stammkraft. Er bestritt im defensiven Mittelfeld 25 Ligaspiele und erzielte dabei drei Tore und fünf Assists.

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