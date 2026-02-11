Der FC Bayern kriegt den Goretzka-Nachfolger für weniger als 2 Millionen

Der FC Bayern verpflichtet im Sommer offenbar einen sehr günstigen Nachfolger für Leon Goretzka. Es geht um Hannover-Profi Noel Aseko.

Der Mittelfeldprofi lief zwischen 2022 und 2025 bereits für die Münchner auf – zunächst in der U19 und später in der zweiten Mannschaft. Im vergangenen Sommer wurde er an Zweitligist Hannover 96 ausgeliehen. Der Zweitligist verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 1 Mio. Euro, die er wohl auch ziehen wird. Die Bayern haben sich aber eine Rückkaufoption in Höhe von 2,4 Mio. Euro gesichert. Wie die Münchner «Abendzeitung» berichtet, planen die Bayern-Bosse im Hinblick auf die kommende Saison fix mit Aseko bei den Profis. Dieser soll die frei werdende Position von Goretzka einnehmen.

In der 2. Bundesliga hat der Youngster in dieser Saison sein Können eindrücklich unter Beweis gestellt. Der deutsche U21-Nationalspieler mit Wurzeln in Äquatorialguinea kommt auf 21 Ligaspiele und hat dabei drei Treffer erzielt und vier Assists beigesteuert. In Hannover kommt er vorwiegend im defensiven Mittelfeld zum Zug.