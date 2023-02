Mit 74: Warnock übernimmt Huddersfield Town

Wie Huddersfield Town bestätigt, übernimmt Neil Warnock per sofort den Cheftrainerposten und unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende. Der erfahrene Übungsleiter soll helfen, den Tabellenvorletzten der zweitklassigen Championship vor dem Abstieg zu retten.

In Huddersfield tritt er die Nachfolge des kürzlich entlassenen Mark Fotheringham an. Bei den Terriers ist es bereits Warnocks zweite Amtszeit, 1995 gelang ihm mit Huddersflied der Aufstieg in die erste Liga. Nun soll es ähnlich erfolgreich laufen.

𝑾𝑬𝑳𝑪𝑶𝑴𝑬 𝑩𝑨𝑪𝑲, 𝑵𝑬𝑰𝑳

We are delighted to confirm that Neil Warnock agreed to return to the Club as Manager on a short-term contract!

"I'm really excited about this challenge!"

— Huddersfield Town (@htafc) February 13, 2023