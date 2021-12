Leonardo Bonucci warnt Ronaldo vor allfälligem Duell in den WM-Playoffs

Italien und Portugal könnten sich im März in einem entscheidenden WM Playoff-Spiel gegenüberstehen, falls beide Nationalmannschaften ihre jeweils erste Hürde aus dem Weg räumen. Mit von der Partie wären dann wohl auch Leonardo Bonucci und Cristiano Ronaldo. Der beinharte Verteidiger warnt seinen früheren Juve-Teamkollegen vorab schon einmal.

Gegenüber “Rai Sport” verrät Bonucci, dass er sich nach der Playoff-Auslosung mit Ronaldo unterhalten hat. Bei einem Direktduell würde er diesem sicherlich gar nichts schenken: “Wir sehen, was auf dem Platz geschieht. Cristiano weiss, dass er einige Schrammen davontragen würde.”

Die Squadra Azzurra hat die direkte WM-Qualifikation ebenso verpasst wie Portugal. In den entsprechenden Gruppen reüssierten stattdessen die vermeintlichen Aussenseiter Schweiz und Serbien. Seit der Auslosung steht fest, dass entweder Italien oder Portugal, oder vielleicht sogar beide Teams, nicht an der WM in Katar dabei sein werden. Bonucci blickt aber nach vorne: “Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir auf dem Platz machen können. Ich bin überzeugt, dass wir im März zwei gute Spiele machen.” Italien bekommt es zunächst mit Nordmazedonien zu tun über.

psc 27 Dezember, 2021 12:09