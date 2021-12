Roberto Mancini trotz Playoff-Teilnahme überzeugt: “Ich denke, wir werden die WM gewinnen”

Der italienische Nationaltrainer Roberto Mancini ist trotz noch nicht geschaffter Qualifikation für die WM im kommenden Jahr überzeugt, dass der erfolgreiche Lauf der Squadra Azzurra anhält.

Mit dieser gewann er in diesem Jahr den Europameister-Titel. Im Anschluss verpassten die Azzurri in der Gruppe mit der Schweizer Nati allerdings die direkte WM-Quali. Mancini macht vor allem ein Spiel dafür verantwortlich, wie er in der “Gazzetta dello Sport” klarstellt: “Sieh, was wir weggeworfen haben. Es hätte gereicht, das Hinspiel gegen die Schweiz zu gewinnen, das wir dominiert hatten.” Der 57-Jährige spielt auf die Nullnummer in Basel im September an, wo Italien wie auch im Rückspiel einen Penalty verschossen hatte. “Wir haben uns ein wenig im Stich gelassen, aber jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln und unseren Job in den zwei Playoff-Spielen machen”, resümiert er.

Im März muss Italien nun zunächst die Hürde Nordmazedonien aus dem Weg räumen. Im Falle eines Siegs wartet eine Partie gegen Portugal oder die Türkei, die ebenfalls gewonnen werden muss. An eine Niederlage und ein vorzeitiges Scheitern denkt Mancini nicht. Im Gegenteil: “Daran denke ich nicht. Ich denke, wir werden die WM gewinnen.”

psc 27 Dezember, 2021 11:36