Offiziell: Simone Rapp wechselt per sofort zum KSC

Der FC Vaduz hat in Simone Rapp einen Abgang zu vermelden. Den Stürmer zieht es in die 2. Bundesliga zum Karlsruher SC.

Simone Rapp wird fortan für den Karlsruher SC auf Torejagd gehen. Der 29-Jährige stösst vom FC Vaduz zum KSC. In der vergangenen Saison erzielte der Angreifer 16 Treffer in 24 Partien. In Karlsruhe hat er einen Kontrakt bis 2024 unterschrieben, auflaufen wird er dort mit der Rückennummer 7.

Grüezi, Simo! 👋🏼🇨🇭 Simone Rapp verstärkt unsere Offensive. Der 29-jährige Mittelstürmer kommt vom @VaduzFC zum KSC und steigt heute ins Mannschaftstraining ein! 💙 Alle Infos ➡️ https://t.co/kZNpEtqHaU#KSCmeineHeimat #Neuzugang pic.twitter.com/TFTyuOcSq3 — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) June 26, 2022

“Ich freue mich auf die Fans im BBBank Wildpark und auf den tollen Fussball in Deutschland. Den habe ich bisher nur im TV gesehen, umso schöner, dass ich ihn jetzt erleben darf. Ich möchte eine konstante Saison in Karlsruhe spielen und dann schauen wir, was möglich ist!”, wird Rapp seitens des KSC zitiert.

Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC: “Simone Rapp besitzt Gardemass und ergänzt damit unseren Angriff ideal. Mit ihm sowie Fabian Schleusener, Mikkel Kaufmann, Malik Batmaz und Stefano Marino sind wir nun im Sturm vielseitig aufgestellt.”

adk 26 Juni, 2022 11:17