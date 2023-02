Carlos Queiroz wird neuer Nationaltrainer von Katar

Der 69-jährige Portugiese Carlos Queiroz wird neuer Nationaltrainer von Katar.

Zuletzt betreute der erfahrene Coach an der WM im vergangenen Jahr (wieder) den Iran, kam mit seinem Team aber nicht über die Gruppenphase hinaus. Jetzt bindet sich Queiroz mit einem langfristigen Vertrag bis zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko an den katarischen Verband und betreut das Nationalteam des letztjährigen WM-Gastgebers.

📃 ✍️ Carlos Queiroz signs on as Qatar national team coach in a deal running until the 2026 World Cup https://t.co/BkLWKfOMb6#AlAnnabi 🇶🇦 pic.twitter.com/7jmCGN2PIf — Qatar Football Association (@QFA_EN) February 6, 2023

psc 7 Februar, 2023 16:57