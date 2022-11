Ecuador gewinnt WM-Auftakt: Viele Katarer verlassen Arena vorzeitig

Die Weltmeisterschaft 2022 hat begonnen. Das Eröffnungsspiel entscheidet Ecuador gegen Katar mit 2:0 für sich.

Der WM-Auftakt Katars ging daneben. Die Hausherren unterlagen am Sonntagabend Ecuador mit 0:2. Für die Ecuadorianer traf Enner Valencia bereits in der 16. Minute per Penalty. In der 31. Minute machte Valencia seinen Doppelpack perfekt. Bei den beiden Toren blieb es am Ende.

Zahlreiche Fans haben sich deshalb dafür entschieden, das Al-Bayt-Stadion bereits vorzeitig zu verlassen. Bereits zur Halbzeit sollen etliche Zuschauer die Arena verlassen haben. Gegen Ende des Spiels leerte sich die Arena in Al Khor immer mehr. Katar ist nun die erste Nation, die ihr Eröffnungsspiel bei einer Heim-WM verloren hat.

Das Stadion war anfangs bei Katar gg Ecuador noch voll, schon während der Halbzeit sind die meisten Zuschauer – darunter viele Katarer – gegangen. In der 75. Minute sah das so aus. #FIFAWorldCup @SPORT1 @kerry_hau pic.twitter.com/JehHdlVfXv — Patrick Berger (@berger_pj) November 20, 2022

adk 20 November, 2022 19:00