Goldene Generation um Luka Modric tritt nach der WM nicht zurück

Die goldene Spielergeneration Kroatiens rund um Luka Modric, Dejan Lovren oder Ivan Perisic wird wohl auch nach der WM weitermachen.

Nach der Niederlage im WM-Halbfinale gegen Argentinien ordnen die Kroaten nun alles dem Spiel um Platz 3 unter. Die Bronzemedaille wollen sie unbedingt gewinnen. Schon jetzt deutet indes viel darauf hin, dass Modric und Co. auch nach der WM in Katar in der Nationalmannschaft noch nicht Schluss machen. Der Real-Spielmacher betonte jüngst schon, dass er erst aufhört, wenn er «etwas Wichtiges gewinnt» oder ihn «ein Besserer verdrängt». Den WM-Titel verpassen die Kroaten und ein Nachfolger, der ihn übertrifft, ist noch nicht ausfindig zu machen, auch wenn das Land immer wieder sehr talentierte Fussballer hervorbringt.

Auch Nationaltrainer Zlatko Dalic, der seinerseits auf jeden Fall mindestens bis zur EM 2024 in Deutschland weitermachen will, deutet an, dass es für viele ältere Stars der Kroaten weitergehen dürfte: «Vielleicht ist dies das Ende dieser Generation bei einer Weltmeisterschaft. Aber ich denke, dass diese Generation auch bei der Euro 2024 dabei sein wird. Es wäre grossartig, wenn wir bei dieser WM am Samstag noch die Bronzemedaille gewinnen könnten. Das wäre der Höhepunkt dieser Generation», sagt er nach dem Spiel gegen Argentinien.

Mit dem Nations League-Finale steht für Kroatien sogar nächstes Jahr noch ein «kleines» Highlight an.

psc 14 Dezember, 2022 15:02