Luka Modric lässt Zukunft in kroatischer Nationalmannschaft offen

Nach dem Aus von Kroatien an der EM lässt Kapitän Luka Modric seine Zukunft in der Nationalmannschaft offen.

Der 35-Jährige könnte einen Rücktritt aus der Nationalelf, für die er bereits 141-mal auflief, erwägen. “Wir werden sehen. Wir müssen uns gut ausruhen und an alles denken. Jetzt ist nicht die Zeit, um darüber zu sprechen”, sagt Modric dem heimischen TV-Sender “HRT” nach der knappen Niederlage gegen Spanien. Der Rekordnationalspieler war auch während der EM die spielbestimmende Figur und spielte vor allem beim 3:1-Sieg gegen Schottland im entscheidenden Gruppenspiel gross auf. Ob er die Kampagne zur WM in Katar 2022 noch bestreitet, wird er erst in Zukunft bekanntgeben. Erst einmal geht es in die Ferien mit der Familie.

psc 29 Juni, 2021 10:03