USA gewinnen CONCACAF-Nations League – Eklat um BVB-Profi Giovanni Reyna

Die USA entscheiden ein dramatisches Finalspiel der Nations League des Nord- und Zentralamerika-Verbandes mit 3:2 nach Verlängerung gegen Mexiko für sich. Während dem Finale kommt es zu einem Eklat um BVB-Profi Giovanni Reyna.

Der 18-Jährige wurde von einer Flasche, die beim Jubel der Amerikaner über den Siegtreffer durch Christian Pulisic in der 114. Minute aus dem mexikanischen Fansektor geworfen wurde, getroffen. Reyna, der zuvor ausgewechselt worden war, musste während mehrerer Minuten behandelt werden und wurde von Betreuern vom Feld geführt. Erst nach Abpfiff konnte er mit seinen Teamkollegen jubeln. “Ein vollkommenes Fehlen an Respekt für das, was beide Teams auf dem Rasen leisten”, schimpfte US-Trainer Gregg Berhalter. “Ich glaube, dass es ihm gut geht, aber er wurde am Kopf getroffen. Das hätte auch viel schlimmer ausgehen können.”

Das Finalspiel fand in Denver statt. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit wurde es aufgrund homophober Gesänge für drei Minuten unterbrochen. Bereits während dem Halbfinal zwischen Mexiko und Costa Rica kam es wegen solcher Gesänge zu einem Unterbruch.

Direct hit on Gio. pic.twitter.com/Ewuzx6osbo — Bryan Fischer (@BryanDFischer) June 7, 2021

https://twitter.com/CNationsLeague/status/1401778810530508801

psc 7 Juni, 2021 09:11