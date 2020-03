Bis mindestens Ende März rollt in der höchsten niederländischen Liga kein Ball mehr. Alle Spiele werden abgesagt bzw. verschoben. Wie es im Anschluss weitergeht, ist noch unklar und wird vor allem von den Ergebnissen und Entscheidungen beim UEFA-Meeting am Dienstag abhängen.

Auch Portugal und Tschechien setzen ihren Spielbetrieb in den höchsten Ligen des Landes per sofort aus.

❌ Alle voetbalwedstrijden in de Eredivisie en @1e_Divisie van komend weekend in Nederland zijn uitgesteld. Dat is donderdag bekendgemaakt door het kabinet. ​De maatregel geldt voor alle duels tot en met 31 maart: https://t.co/IxiLEH6MAs #eredivisie #onsvoetbal pic.twitter.com/ts2i6FiZpt

