Ex-YB-Verteidiger Grégory Wüthrich macht in Österreich Werbung für Petkovic

Der frühere Schweizer Nati-Coach Vladimir Petkovic gilt in Österreich als aussichtsreicher Anwärter auf die Übernahme des Postens als ÖFB-Teamchef. Eine Wahl, die Ex-YB-Verteidiger Gregory Wüthrich begrüssen würde.

Der 27-Jährige spielt seit Sommer 2020 für Sturm Graz und ist dort im Abwehrzentrum einer der Leistungsträger. Den österreichischen Fussball kennt er mittlerweile aus nächster Nähe. Aus seiner Sicht würde Petkovic als neuer Nationaltrainer für seine Wahlheimat passen. Von einer “guten Wahl” spricht Wüthrich in der “Kronen Zeitung”. Vor allem der Sieg der Schweizer Nati gegen Frankreich an der EM im vergangenen Jahr imponiert ihm: “Solche Partien lieferst du nur, wenn der Teamgeist stimmt. Ein Verdienst von Petkovic.”

Der 58-Jährige sei in der Lage “die guten Einzelspieler zu einem Team, wo der Zusammenhalt an oberster Stelle” steht, zu formen: “Ihn zeichnete auch aus, dass er zu den Doppel-Staatsbürgern in der Nati einen sehr guten Draht fand.”

Der Grazer Abwehrchef ist auch von der generellen Spielweise Petkovics angetan: “Der Ballbesitz und eine offensive Spielweise rückten ins Zentrum. Das hat eine neue Begeisterung entfacht.”

Die Suche nach dem neuen ÖFB-Teamchef läuft noch. Ob die Wahl auf Petkovic fällt, werden die nächsten Wochen zeigen.

psc 20 April, 2022 10:00