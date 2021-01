Neuer Klub: Shinji Kagawa heuert in Griechenland an

Der japanische Ex-Nationalspieler Shinji Kagawa findet in Griechenland ein neues Engagement.

Wie diverse Medien übereinstimmend berichten, unterschreibt der 31-jährige Spielmacher in Kürze bei PAOK Saloniki. Kagawa wird am Dienstag in Thessaloniki, dort die medizinischen Tests bestreiten und anschliessend einen Vertrag unterzeichnen.

Zuletzt war der frühere BVB- und ManUtd-Profi beim spanischen Zweitligisten Real Saragossa beschäftigt. Dort löst er seinen Vertrag Anfang Oktober des letzten Jahres aber auf. Zuletzt war er auch beim deutschen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ein Thema. Nun setzt Kagawa seine Karriere aber in Griechenland fort.

psc 25 Januar, 2021 13:17