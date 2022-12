Cristiano Ronaldo bezieht Stellung zu Spekulationen um WM-Abreise

Die portugiesische Zeitung «Record» sorgte am Donnerstag mit einem Bericht für Furore, wonach Cristiano Ronaldo von der WM abreisen wollte, nachdem ihm Nationaltrainer Fernando Santos offenbar hatte, dass er gegen die Schweiz nicht in der Startelf steht. Nun bezieht der 37-jährige Superstar Stellung.

Via Instagram richtet sich Ronaldo an die Öffentlichkeit und wählt klare Worte. «Diese Gruppe ist zu vereint als dass sie sich von externen Faktoren brechen lässt. Eine Nation, die zu mutig ist, um von Widerständen beeindruck zu werden. Das ist eine echte Mannschaft, die bis zum Ende kämpfen wird, um den Traum zu erfüllen», schreibt CR7 in den sozialen Medien und postet dazu ein Foto von der portugiesischen Mannschaft, die nach einem Treffer gegen die Schweiz jubelt.

Eine klare Botschaft, dass Ronaldo mitnichten daran denkt, Portugals WM-Quartier zu verlassen. Am Samstag steht das Viertelfinale gegen Marokko an. Gut möglich, dass Ronaldo dann zunächst wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen muss.

psc 8 Dezember, 2022 14:35