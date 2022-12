Ronaldo muss im letzten Gruppenspiel vielleicht passen

Portugals Nationaltrainer Fernando Santos gibt vor dem letzten Gruppenspiel ein Update zum Gesundheitszustand von Cristiano Ronaldo.

Vor der Partie gegen Südkorea sagt der Nationalcoach auf einer Pressekonferenz. «Er wird trainieren. Wenn es ihm physisch gut geht, wird er spielen. Die Chance ist 50:50, das wird man nach der Trainingssession sehen. Aber das gilt auch für alle anderen Spieler.» Ronaldo hatte am Mittwoch mit dem Training ausgesetzt. Am Donnerstag ist er wieder dabei. In einem K.o.-Spiel würde er sicherlich spielen, da Portugal die Qualifikation für die K.o.-Phase schon geschafft hat, könnte er aber, wie viele andere Akteure, von Santos zunächst geschont werden.

Mit einem weiteren Punkt ist Portugal auch garantiert Gruppenerster.

psc 1 Dezember, 2022 16:59