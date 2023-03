Entscheidung um Ronaldo-Zukunft in Portugals Nationalteam gefallen

Cristiano Ronaldo wird weiterhin für die portugiesische Nationalmannschaft auflaufen.

Trotz seines Wechsels in die zurzeit lediglich zweitklassige saudische Liga wird der 38-Jährige weiterhin für sein Land auflaufen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht Ronaldo im Kader des neuen Nationaltrainers Roberto Martinez, das am Freitag bekanntgegeben wird.

Portugal trifft in der EM-Quali am 23. März auf Liechtenstein und drei Tage später auf Luxemburg. CR7 wird gegen die beiden Aussenseiter dabei sein. Ob er weiterhin Kapitän bleibt und wieder eine Stammkraft wird, ist ungewiss. Diesen Status hatte er im Laufe der WM in Katar unter dem damaligen Trainer Fernando Santos verloren.

