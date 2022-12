Santos verrät, was ihm Ronaldo nach der Degradierung auf die Bank sagte

Manche portugiesische Medien berichteten nach dem 6:1-Sieg der Nationalmannschaft gegen die Schweiz, dass Cristiano Ronaldo die Nationalelf verlassen wollte, nachdem er von Trainer Fernando Santos erfahren hatte, dass er in jener Partie nicht in der Startelf steht. Dem ist mitnichten so, wie Santos nun aufklärt.

Vor dem Viertelfinale gegen Marokko beantwortet Santos an der obligatorischen Pressekonferenz auch Fragen zu diesem Thema. Und in Tat und Wahrheit hat sich das ganze etwas anders abgespielt als teilweilse kolportiert. «Ich habe am Spieltag nach dem Mittagessen mit ihm gesprochen. Natürlich war er nicht sehr glücklich, da er bisher immer in der Startelf stand. Er sagte mir: ‹Denkst du, dass das wirklich eine gute Idee ist?› Aber wir hatten eine normale Konversation, in der ich ihm meine Ansichten mitteilte und natürlich hat er dies auch akzeptiert.» Santos fordert die Medien auf, mit der Polemik in der Berichterstattung rund um Ronaldo endlich aufzuhören.

Der zurzeit vereinslose Stürmer selbst teilte am Donnerstag via Instagram mit, dass er und auch die Mannschaft die Unruhen, die von aussen ins Team hereingetragen werden, nicht interessieren. Man sei eine verschworene und in sich geschlossene Truppe, die sich von Widerständen nicht unterkriegen lässt. Am Samstag winkt Portugal der Einzug ins WM-Halbfinale.

psc 9 Dezember, 2022 14:46