Nordmazedonier schicken Kampfansage an Cristiano Ronaldo

Nach dem sensationellen Sieg gegen Europameister Italien will Nordmazedonien auch die Hürde Portugal aus dem Weg räumen.

Die Iberer müssen von den Südosteuropäern am Dienstag ebenfalls besiegt werden, wenn diese an die WM in Katar wollen. Der sichtlich euphorisierte Staatspräsident Nordmazedoniens, Stevo Pendarovski, schickt schon einmal eine Kampfansage: “Mach dich bereit, Cristiano Ronaldo, du bist der Nächste!”, schreibt er via Twitter.

Auch Ministerpräsident Dimitar Kovacevski gibt sich nach dem Sieg gegen die Squadra Azzurra euphorisch. “Was für eine Sensation!Gut gemacht, Jungs, gut gemacht! Ihr seid echte Helden, heute Abend habt ihr gezeigt, was Kämpfen bedeutet, Lust, Ausdauer! Ein unglaublicher Sieg, der viel Arbeit und Mühe, vor allem aber der Liebe zum Nationaltrikot zu verdanken ist. Herzlichen Glückwunsch an den Trainer Milevski und das gesamte Team, wir werden diesen Abend nie vergessen”, schreibt er auf Facebook.

Die Nordmazedonier müssen sich am Dienstagabend erneut auswärts beweisen und stehen Ronaldo & Co. in Porto gegenüber.

psc 25 März, 2022 15:58