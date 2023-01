Offiziell: Roberto Martinez ist neuer Portugal-Trainer

Jetzt ist es amtlich: Roberto Martinez ist neuer portugiesischer Nationaltrainer. Dies gab der Fussballverband Portugals am Montag bekannt. Der 49 Jahre alte Spanier beerbt damit Fernando Santos, der sich nach der Weltmeisterschaft verabschiedet hatte, und soll einen Vertrag bis Ende Juli 2026 unterschrieben haben.

