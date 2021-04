Mario Götze könnte von Ausstiegsklausel profitieren

Mario Götze will im Sommer angeblich wieder einen Wechsel vollziehen. Dabei könnte der Stürmer von einer Ausstiegsklausel profitieren.

Der aktuelle Vertrag des 28-Jährigen bei der PSV Eindhoven läuft noch bis 2022. Nach einer Saison in der Eredivisie will Götze laut “Sky” aber wieder zu einem Verein in eine Topliga wechseln. Laut “Voetbal International” verfügt der Ex-Nationalspieler über eine Ausstiegsklausel. Wie hoch diese ist, wird nicht genannt.

Noch seien in Eindhoven keine Anfragen für Götze eingegangen. In dessen erster Saison in den Niederlanden gelangen ihm in bisher 22 Spielen sechs Tore und fünf Assists.

psc 14 April, 2021 09:57