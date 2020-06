Trotz Interessenten: Eindhoven überzeugt van de Riet von Verbleib

Die PSV Eindhoven hat mit Milan van de Riet eines ihrer grossen Talente von einer Verlängerung der Partnerschaft überzeugen können. An dem jungen Nachwuchssportler sollen zwei deutsche Topklubs interessiert gewesen sein.

Milan van de Riet hat sich für die kommenden zwei Jahre an die PSV Eindhoven gebunden. Der niederländische Spitzenklub gibt offiziell bekannt, dass der Mittelstürmer einen Vertrag bis 30. Juni 2022 unterzeichnet hat.

Van de Riet trug sich in der aktuellen Saison bereits 17-mal in die U17-Torschützenliste ein. In der kommenden Saison rückt er in die U18 auf, die von Ruud van Nistelrooy betreut wird.

Wie das “Eindhovens Dagblad” berichtet, haben sich in der Vergangenheit zwei Topklubs aus Deutschland mit einer Verpflichtung van de Riets beschäftigt. Namen werden allerdings nicht genannt.

