Die Rangers werfen Trainer Giovanni van Bronckhorst raus

Die Entscheidung wird am Montag offiziell kommuniziert. Vor ziemlich genau einem Jahr trat der 47-jährige Niederländer den Posten beim Traditionsklub aus Glasgow an. Unter seiner Führung kommen die Rangers auf einen Punkteschnitt von 2,01 pro Partie. In der Tabelle liegt die Mannschaft allerdings mit bereits neun Punkten Rückstand auf Erzrivale Celtic Glasgow auf dem zweiten Platz. Zudem legten die Rangers die schwächste Champions League-Gruppenphase hin, die eine Mannschaft jemals fabrizierte (0 Punkte, 2:22 Tore). Die Nachfolge von van Bronckhorst ist noch nicht geklärt.

Rangers Football Club confirms today it has parted company with manager Giovanni van Bronckhorst.

The board would like to put on record sincere thanks to Gio for all his efforts since his appointment as manager.https://t.co/ESRS10qpJP pic.twitter.com/aLGIiXa2sS

— Rangers Football Club (@RangersFC) November 21, 2022