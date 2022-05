Treuebekenntnis von Red Bull-Salzburg-Coach Matthias Jaissle

Matthias Jaissle sieht seine kurz- und mittelfristige Zukunft nach wie vor bei Red Bull Salzburg. Der deutsche Trainer hat seinen Vertrag beim österreichischen Serienmeister verlängert.

Der 34-Jährige war bislang bis 2024 an den Verein gebunden und hat nun bis 2025 verlängert. Ein klares Signal, dass Jaissle mindestens die kommende Saison in Salzburg plant und nicht offen für einen Wechsel zum Beispiel in die deutsche Bundesliga ist. Angeblich haben sich Wolfsburg und Hoffenheim mit ihm beschäftigt.

Jaissle begann in Salzburg im vergangenen Sommer als Cheftrainer und führte das Team zum Double und ins Achtelfinale der Champions League geführt.

“Mit dieser frühzeitigen Entscheidung haben wir ab sofort Klarheit, was die Trainerfrage für die neue Saison betrifft. Das fühlt sich gut an und erspart uns allen so manche Spekulation. Matthias Jaissle hat heuer so viele Argumente für eine weitere Zusammenarbeit geliefert. Und damit meine ich nicht nur die sportlichen Erfolge, sondern auch, wie er die Mannschaft weiterentwickelt und unsere Klub-Philosophie lebt. Auch deshalb freue ich mich schon jetzt auf die neue Saison”, sagt Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter.

Jaissle freut sich auf die neuen Herausforderungen: “In dem Fall bin ich absoluter Überzeugungstäter. Die Aufgabe hier in Salzburg ist für mich eine Herzenssache. Ich fühle mich im Verein und in der Region pudelwohl, weiss die Bedingungen und das ganze Umfeld hier sehr zu schätzen. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft, dem Staff sowie mit Stephan Reiter und Christoph Freund macht wahnsinnig viel Spass, ich freue mich jeden Tag, hierherzukommen. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist auch ein Zeichen der Wertschätzung, die wir füreinander empfinden.”

Wahrscheinlich ist indes, dass für die Zukunft eine Ausstiegsklausel im bis 2025 gültigen Kontrakt eingebaut ist. Sie dürfte aber noch nicht in diesem Sommer greifen.

psc 19 Mai, 2022 10:21