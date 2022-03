Zlatko Junuzovic muss Red Bull Salzburg im Sommer verlassen

Der frühere österreichische Nationalspieler Zlatko Junuzovic muss Red Bull Salzburg im Sommer verlassen.

Die beiden Parteien gehen nach vier gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Wie der österreichische Spitzenklub mitteilt, wird der auslaufende Vertrag nicht aufgelöst. Junuzovic schloss sich 2018 nach sechs Jahren in der Bundesliga bei Werder Bremen den Salzburgern an, kämpfte zuletzt aber mit vielen Verletzungsproblemen und kommt in dieser Saison bislang erst auf fünf Einsätze und 358 Spielminuten. Sportdirektor Christoph Freund sagt zum Abgang des Mittelfeldspielers: “Für uns war das eine alles andere als einfache Entscheidung. Aber wir haben intern lange und ausführlich darüber diskutiert und sind letztlich zur Überzeugung gelangt, dass wir den Vertrag nicht mehr verlängern werden. Diese Entscheidung haben wir ihm aus Gründen der Fairness schon frühzeitig mitgeteilt, um ihm genug Zeit zu geben, sich neu zu orientieren. Sladdi hat sich auch in den letzten für ihn schwierigen Monaten nie hängen lassen und alles getan, um seine Verletzung in den Griff zu bekommen. Ich hoffe, dass er bald wieder der Alte ist und wir gemeinsam mit ihm einen perfekten Abschluss finden und noch zwei weitere Titel feiern können.”

Junuzovic hätte seine Karriere gerne in Salzburg fortgesetzt: “Natürlich bedauere ich diese Entscheidung, weil ich sehr gern hier in Salzburg bin und eine tolle, erfolgreiche Zeit hatte. Aber es ist so, wie es ist, und ich schaue nicht nur positiv auf meine Jahre beim FC Red Bull Salzburg zurück, ich schaue auch positiv in die Zukunft. Momentan weiß ich allerdings noch nicht, was sie bringt und wohin mich mein Weg führen wird.”

OFFIZIELL: Nach vier erfolgreichen Jahren läuft der Spielervertrag von Zlatko #Junuzovic im Sommer aus und wird nicht verlängert. In den letzten Monaten wollen wir gemeinsam natürlich noch einen perfekten Abschluss finden. — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) March 17, 2022

psc 17 März, 2022 15:28