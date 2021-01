Der 31-jährige Ivorer spielte bereits während einem Jahr auf Leihbasis für den Verein. Nun übernimmt Roter Stern den langjährigen YB-Profi fix und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2023 aus. Die Transferrechte wandern somit definitiv vom saudischen Verein Al-Ittihad Dschidda zu den Serben.

In der laufenden Saison kam Sanogo für Roter Stern bereits zu 21 Einsätzen.

Sekou Junior Sanogo, who has been our player since 2010…signs a two-year contract with Red Star Belgrad, after Sekous' loan from the current Serbian champions has ended! @crvenazvezdafk @nau_live @BLICK_Sport pic.twitter.com/nNL3V0L5mW

— Gianluca Di Domenico (@sport11agency) January 27, 2021