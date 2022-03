CAS lehnt Einspruch ab: WM 2022 findet ohne Russland statt

Die Fussball-WM in Katar findet definitiv ohne Russland statt. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat einen Rekurs der Russen abgelehnt.

Somit darf die Mannschaft nicht bei den anstehenden Playoffs Ende März teilnehmen und scheidet aus dem Wettbewerb aus. Russland hätte sich eigentlich am 24. März mit Polen und bei einem Sieg mit Schweden oder Tschechien um einen der verbleibenden Endrundenplätze duellieren müssen. Dazu kommt es nicht. Polen zieht kampflos in die zweite Runde der Playoffs ein.

Bereits am Dienstag hatten die Richter des CAS entschieden, dass russische Klubs auch weiterhin nicht an den Europacup-Wettbewerben teilnehmen dürfen. Der russische Verband (RFU) hatte beim CAS in Lausanne Einspruch gegen die Entscheidungen der FIFA und der UEFA eingelegt. Die Verbände hatten beschlossen, Russland wegen der Invasion in die Ukraine aus allen Wettbewerben zu verbannen.

Dieser Ausschluss bleibt nach der CAS-Entscheidung nun vorerst bestehen. Das Verfahren des Sportgerichtshofes dazu läuft aber weiter, eine Anhörung ist noch nicht terminiert.

psc 18 März, 2022 12:31