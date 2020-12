Spartak Moskau will mit Tedesco verlängern

Der deutsch-italienische Trainer Domenico Tedesco wechselte im Oktober 2019 nach Russland zu Spartak Moskau. Sein Verein möchte den Vertrag bald verlängern.

Der 35-Jährige kann auf ein durchaus erfolgreiches erstes Jahr in Russland zurückblicken. Sein Punkteschnitt in den 39 Pflichtspielen mit Spartak beträgt immerhin 1,69. Nach Angaben der “WAZ” planen die Moskauer eine Vertragsverlängerung mit Tedesco.

Während der Winterpause soll die Unterschrift erfolgen. Der frühere Schalke- und Aue-Coach ist aktuell nur noch bis Saisonende an seinen Verein gebunden. Die Frage lautet, ob er die räumliche Distanz zu seiner Frau und der vierjährigen Tochter weiterhin in Kauf nehmen will.

psc 2 Dezember, 2020 17:51