Das Exekutivkomitee des Verbands hat entschieden, das Stadion mit einer Kapazität von bis zu 30 Prozent zu füllen. Selbstverständlich werde die weitere Entwicklung abgewartet. Mit den ungarischen Behörden sie man in ständigem Austausch.

Alle weiteren Spiele der UEFA, also etwa die Nations League-Partien finden bis auf Weiteres ohne Zuschauer statt.

🏟️ The 2020 UEFA Super Cup will be played in Budapest in front of spectators – up to 30% of the capacity of the stadium.

The decision was approved by the #UEFAExCo today.

Full announcement: 👇

— UEFA (@UEFA) August 25, 2020