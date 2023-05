Andres Iniesta verabschiedet sich nach 5 Jahren von Vissel Kobe

Der langjährige Barça-Profi stiess 2018 zu den Japanern, spielte in dieser Saison allerdings keine Rolle mehr und kam nur noch auf 85 Einsatzminuten. Iniesta wird per Anfang Juli gehen, auch wenn sein Vertrag eigentlich bis Ende Januar 2024 läuft.

Gleichbedeutent mit dem Karriereende ist dieser Schritt noch nicht. Iniesta sollen Angebote unter anderem aus dem Nahen Osten und aus den USA vorliegen. Der Welt- und Europameister hat offenbar weiterhin Lust, zu kicken.

- イニエスタ選手退団のお知らせ -

アンドレス イニエスタ選手が7/1(土)J1第19節vs.札幌の試合を最後に退団することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

We regret to announce the departure of @andresiniesta8 from our club.https://t.co/2OyxtVK0ya#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/cDf0X5Lvt6

— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) May 25, 2023