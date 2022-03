Gareth Bale will angeblich nur noch bis zur WM spielen

Gareth Bale hat noch ein grosses Karriereziel vor Augen. Danach könnte er zurücktreten.

Der walisische Profi will mit seinem Land unbedingt zur WM nach Katar. Die erste Hürde in Form von Österreich wurde in der vergangenen Woche übersprungen. Bale brillierte als Doppel-Torschütze. Im Juni bekommt er es mit seinen Kollegen nun noch mit Schottland oder der Ukraine zu tun über. Ein Sieg würde die WM-Qualifikation bedeuten.

Bale scheint nur noch bis zu diesem grossen Turnier zu planen. Klar ist bereits, dass sein Ende Juni auslaufenden Vertrag bei Real Madrid nicht mehr verlängert wird. Laut einem Bericht des “Evening Standard” könnte Bale im Anschluss einen Vertrag bei einem Verein unterzeichnen, der nur bis zur WM datiert ist. Unmittelbar danach könnte er zurücktreten. Infrage kommen könnte etwa der walisische Verein Cardiff City, der in der Championship spielt.

Sollte Bale mit Wales die WM verpassen, ist ein Rücktritt direkt nach dieser Saison ein wahrscheinliches Szenario.

psc 30 März, 2022 17:49