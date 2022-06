Wales löst das WM-Ticket – der Traum der Ukraine platzt

Wales sichert sich dank eines 1:0-Siegs gegen die Ukraine den letzten europäischen WM-Startplatz.

In Cardiff bringt Gareth Bale den WM-Traum der gebeutelten Osteuropäer zum Platzen: In der 34. Minute zirkelt er einen Freistoss in den Strafraum, den der bemitleidenswerte ukrainische Kapitän Andriy Yarmolenko ins eigene Tor köpft. Trotz grossen Bemühungen bringt die Ukraine in 90 Minuten keinen Treffer zustande. Wales-Keeper Wayne Hennessey sichert seinen Farben mit einigen ganz starken Paraden den Sieg und bringt das Team an die WM in Katar. Der Jubel nach dem Schlusspfiff kennt keine Grenzen, die Ukrainer liegen hingegen am Boden, erhalten aber grossen Applaus von den Rängen.

An der WM wird Wales in der Gruppenphase auf Nachbar England, die USA und den Iran treffen.

