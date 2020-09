Branislav Ivanovic vor Rückkehr in die Premier League

Der serbische Abwehrspieler Branislav Ivanovic wird wohl in die Premier League zurückkehren.

Nach gut drei Jahren bei Zenit St. Petersburg hat er seinen auslaufenden Vertrag in Russland nicht mehr verlängert. Laut “Telegraph” laufen nun Gespräche mit Premier League-Aufsteiger West Bromwich Albion. Dort würde Trainer Slaven Bilic gerne auf die Dienste des 36-jährigen Routiniers zurückgreifen. Zwischen 2008 und 2017 lief Ivanovic jahrelang für Chelsea auf. Die Liga kennt er also in- und auswendig.

psc 10 September, 2020 15:50