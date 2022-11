Abstruse Bestechungsvorwürfe wegen WM-Eröffnungsspiel

Demnach soll acht ecuadorianischen Spielern eine Summe von 7,4 Mio. US-Dollar geboten worden sein, wenn sie das Eröffnungsspiel verlieren. Katar soll durch einen Treffer in der zweiten Halbzeit mit 1:0 gewinnen. Die Bestechungsvorwürfe stehen erst einmal so im Raum und sind bislang nicht belegt. In Ecuador wird an die Ehre der Spieler appelliert. Wettbüros sehen Ecuador vor der Partie als leichten Favoriten.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022

— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 17, 2022