Das Datum für die WM-Auslosung 2022 in Katar steht

Kein Scherz: Wie die FIFA mitteilt, werden die Gruppen für die bevorstehende WM 2022 in Katar am 1. April ausgelost.

Im Austragungsort Doha wird dann bestimmt in welche Gruppen die insgesamt 32 Teilnehmer aufgeteilt werden. Der Anlass findet somit einen Tag nach dem FIFA-Kongress am gleichen Ort statt. Die WM wird vom 21. November bis 18. Dezember 2022 durchgeführt. Neben Gastgeber Katar sind bislang erst Deutschland und Dänemark fix für das Turnier qualifiziert. Die Schweiz muss ihre Teilnahme noch hart erkämpfen. Sollte sie in der Gruppe gegen Europameister Italien den Kürzeren ziehen, bliebe als Gruppen-Zweiter noch die Chance über die Playoffs im kommenden Jahr.

psc 21 Oktober, 2021 14:19