Gary Lineker fordert homosexuelle Fussballer zum Outing während WM auf

Die englische Fussballlegende Gary Lineker fordert homosexuelle Fussballer dazu auf, die WM als Gelegenheit dazu zu nutzen, ihr öffentliches Outing zu wagen.

In Katar ist ist Homosexualität per Gesetz verboten. Es drohen bis zu sieben Jahre Haft oder sogar der Tod. Ein Umstand, der im Westen stark kritisiert wird und der auch dazu führt, dass Katar als Gastgeber von vielen sehr negativ betrachtet wird. Laut WM-Turnierchef Nasser Al Khater sollen schwule und lesbische Zuschauer aber nicht diskriminiert werden und dürften etwa Händchen halten. Lineker hofft auf Outings von schwulen Fussballern rund um die Endrunde. Der Zeitpunkt sei absolut perfekt: «Jetzt, wo alle auf Katar schauen, gibt es keine bessere Zeit für schwule Fussballer, sich zu outen und ein Land zu beschämen, in dem gleichgeschlechtlicher Aktivitäten ein Verbrechen sind», sagt er dem «Mirror».

Lineker sagt, dass er einige Premier League-Profis kenne, die kurz vor ihrem Outing standen, sich bislang aber nicht gewagt hätten: «Es wäre grossartig, wenn einer oder zwei von ihnen während der WM ihr Coming-Out hätten.» Ihre Homosexualität hätten sie bisher wohl aus «Angst vor dem Unbekannten» geheim gehalten, obwohl ihre Teamkollegen vielleicht bereits Bescheid wüssten.

Den homosexuellen Spielern rät der «BBC»-Moderator bezüglich Outing: «Ich würde sagen: Sei der erste grosse Spieler.»

psc 14 Oktober, 2022 17:21