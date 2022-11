Katar bezahlt Fans für gute WM-Stimmung

Das Organisationskomitee der WM in Katar tut alles, um ein möglichst gutes Bild vom Grossanlass in die Welt zu tragen. Dazu werden auch Fans gekauft, die dann Jubel-Bilder und Party-Stimmung verbreiten sollen.

Wie die «Sportschau» berichtet, läuft das ganze unter dem Programmnamen «Fan Leader Network». Insgesamt sollen 450 Fans aus 59 Ländern beteiligt sein. Für sie besteht die Möglichkeit, bis zum Turnierende auf Kosten des Gastgebers in Katar zu bleiben. Flüge und Unterkunft werden bezahlt, dazu gibt es ein Taschengeld in Höhe von 70 Euro pro Tag.

Als Gegenleistung posten die Fans insbesondere in den Sozialen Medien positiv konnotierte Beiträge zur WM. Die Supporter unterliegen einem detaillierten Verhaltenskodex, der regelt, was sie dürfen und was nicht.

Bereits für die Eröffnungsfeier sollen insgesamt 1’600 Fans aus den Ländern aller 32 teilnehmenden Mannschaften «gekauft» werden. Sie sollen dann jubelnd im Fernsehbild zu sehen sein.

psc 3 November, 2022 16:35