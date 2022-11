Also doch: Katar verbietet Bierausschank in den WM-Stadien

Nur zwei Tage vor WM-Start verbietet der Organisator auf Geheiss des katarischen Königshauses den Alkoholausschank in und um die Stadien. Ausgenommen sind einzig die Hospitality-Zonen, zu denen allerdings nur ausgewählte Leute Zugang haben. Begründet wird das Verbot damit, dass sich Katarer vor Ort unwohl fühlen könnten, wenn rund um sie Alkohol konsumiert wird.

Damit kommt es zum kompletten U-Turn. Zunächst sollten die Ausschenkstationen in weniger sichtbare Bereiche rund um die Stadien verlegt werden. Nun folgt der vollständige Bann. Immerhin soll Bier und anderer Alkohol in den Fanzonen weiterhin serviert werden.

Die Entwicklung dürfte auch der FIFA nicht gefallen, ist Budweiser doch einer der Hauptsponsoren des Weltverbands. Lediglich das alkoholfreie Budweiser Zero wird in den Stadien nun noch ausgeschenkt.

