Keine grossen WM-Public Viewing-Events in der Schweiz

Grosse Public Viewings für die WM in Katar wird es in diesem Jahr in der Schweiz offenbar nicht geben.

Wie «Radio SRF» berichtet, sind in den grossen Deutschschweizer Städten Zürich, Basel, Bern und St. Gallen bislang keine Grossevents für den Anlass zwischen dem 20. November und 18. Dezember bewilligt worden.

In Basel und in Bern rechnet man auch nicht damit, dass noch grosse Public Viewing-Events geplant werden. In Zürich prüft die Stadtpolizei vier Gesuche von Privaten für eine Festwirtschaft im kleineren Rahmen. Auch in St. Gallen gibt es lediglich zwei Anfragen.

Über die Gründe für das Ausbleiben kann vorderhand spekuliert werden. Die Behörden sagen dazu nichts. Wahrscheinlich ist der ungewohnte Zeitpunkt mit Kälte im Herbst bzw. Winter matchentscheidend. Ein Boykott für die WM in Katar wurde hingegen nicht veranlasst, wie Urs Präffli, der Präsident von Gastro Zürich betont.

In Bars und Restaurants werden die WM-Spiele voraussichtlich schon übertragen. Diese Anlässe sind nicht bewilligungspflichtig. Einige Lokale in Bern wollen die WM aber tatsächlich boykottieren.

psc 11 Oktober, 2022 12:07