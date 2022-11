Senegal nominiert Sadio Mané trotz Blessur für die WM

Der Senegal hofft weiterhin auf einen WM-Einsatz seines Superstars Sadio Mané.

Der 30-Jährige hat sich in dieser Woche beim FC Bayern eine Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen zugezogen und wird deshalb das abschliessende Bundesliga-Spiel vor der WM verpassen. Noch scheint es aber Chancen zu geben, dass Mané an der WM auflaufen kann. «Eines ist sicher: Sadio Mané wird morgen Teil der Kaderliste sein», zitiert die französische Nachrichtenagentur «AFP» einen Funktionär des senegalesischen Fussballverbands FSF. Am Freitag wird der senegalesische Nationaltrainer Aliou Cissé seinen Kader benennen – also mit Mané.

«Er bleibt ruhig, ist professionell und weiss, dass Verletzungen Teil seines Jobs sind», sagt der senegalesische Funktionär zum Gemütszustand des Torjägers.

psc 10 November, 2022 15:40